Un bebelus de un an a fost snopit in bataie de dadaca

bebe2

Caz extrem in Oregon, Sherwood. Un bebelus in varsta de un anisor a fost snopit in baiate de catre dadaca lui. Intreaga scena s-a petrecut cand parintii micutului erau plecati din caminul conjugal.

In momentul in care parintii s-au intors acasa si au auzit tipetele de disperare ale copilului de 12 luni, s-au panicat si ingrijorat ca cel mic ar fi patit ceva. Dadaca, care ar fi trebuit sa aiba grija de cel mic, dormea, linistita, in tipetele disperate ale celui mic.

Parintii au dorit sa ia cina in oras, astfel ca au rugat un prieten, barbat, sa aiba grija de micutul in varsta de un an, cat timp se aflau plecati. Dar, in momentul in care au ajuns acasa, Joshua Marbury si Alicia Quinney, au ramas socati. In prima instanta, cand cei doi au deschis usa de la casa, l-au gasit pe barbat dormind pe canapea, fara sa se gandeasca ca, de fapt, problema era alta!

A doua zi au descoperit, cu adevarat, oroarea la care a fost supus baietelul de un an. Capul a inceput sa i se invineteasca, realizand ca asupra micutului a fost supus un tratament fizic violent. Cei doi au sunat imediat la politie, dar nu au putut face nimic. Tatal micutului a postat pe retelele de socializare intreaga scena cumplita.

Tatal micutului a ridicat problema pe Facebook

„Acum doua luni sau mai multe, fiul meu de 1 an a fost lovit peste fata de catre dadaca lui. Ii voi pastra numele anonim. Mai multi doctori, care ne-au aratat amprentele pe fata lui, si detectivi ne-au spus ca loviturile puteau sa il omoare. Dupa cateva zile sau saptamani in care am fost ocupat cu munca (lucrez in vanzari, pe comision, si e singura noastra sursa de venit), am primit marturisirea agresorului care ne-a spus ce a facut. Aceasta persoana nu a fost arestata pentru ca trebuie sa se construiasca un caz si un juriu pentru a fi judecat si pedepsit. Ca o paranteza la subiect, eu, daca lovesc o persoana in fata si ea cheama politia, m-ar aresta pe loc pe mine. Dupa doua luni de asteptari, am aflat ca acuzatiile au fost retrase. De ce? Pentru ca fiul meu de 1 ani nu poate marturisi verbal ca a fost abuzat. In plus, nici nu a aratat ca are dureri sau ca aceasta persoana l-a ranit intentionat. Sunt atat de furios! Eu mi-am facut treaba in fata Domnului. Nu am reactionat cu violenta si nu m-am razbunat in fata agresorului. Dar faceti-va treaba! Aveti o confesiune verbala a lui si dovezile cu amprentele agresorului. Un cadavru nu va poate spune cine l-a omorat. Dar un copil nu este considerat la acelasi standard daca ca nu poate vorbi? Pai nici nu cadavru nu poate vorbi. E blasfemie. Ati asteptat mai bine de 2 luni ca sa ne spuneti ca nu puteti face nimic. Ceva trebuie facut. Nimeni nu poate sa loveasca un copil si sa scape nepedepsit. Si totul din cauza ca bebelusul nu poate sa vorbeasca”, a povestit tatal, pe Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.