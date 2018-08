Un bolid de lux s-a... incolacit in jurul unui stalp. Soferul era baut

In seara zilei de 6 februarie 1999, in timpul primei vizite in Ungaria a unui premier roman dupa 1989, seful guvernului maghiar de atunci, Viktor Orban, l-a invitat pe omologul sau de la Bucuresti la o cina intr-un celebru restaurant budapestan, Gundel, plin (ca in fiecare seara, de altfel) cu oamen ...