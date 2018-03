Un bun imobil detinut de familia Lazia, compus din teren si vila cu trei etaje, scos la licitatie. Ce spune executorul judecatoresc (document)

Afacerile familiei

Biroul Executorului Judecătoresc Vasile Dumitru Gabriel anunţă organizarea unei licitaţii pentru valorificarea unui bun imobil aparţinând debitorilorşiEvenimentul va avea loc pe data de 22 martie, ora 10.00, în municipiul Constanţa, bulevardul Tomis nr. 267, bl. T4, sc. B, ap. 17, parter, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Vasile Dumitru Gabriel. Participanţii la această procedură publică vor putea achiziţiona un teren în suprafaţă de 285 mp şi construcţie S+P+2E+etaj 3 retras, cu destinaţia locuinţă, în suprafaţă construită la sol de 169 mp, situat în municipiul Constanţa, strada Ciprian Porumbescu nr. 15, înscris în Cartea Funciară nr. 226377 a UAT Constanţa, având numărul cadastral 226377, proprietate a debitorilor Dorin Mihai Lazia (în cotă de 3/24) şi Lucian Lazia (în cotă de 21/24).Preţul de la care va începe licitaţia este 287.485 de euro, stabilit prin raportul de evaluare întocmit de expert Mocanu Gheorghe şi fixat conform încheierii din data de 19.02.2018. Vânzarea se va face la cererea creditoarei Bank of Cyprus Public Company Limited Sucursala România, cu sediul în Bucureşti, în baza titlurilor executorii.Executarea silită a fost încuviinţată prin încheierea din data de 2.09.2015. Imobilul este grevat de notările urmăririlor dispuse de BEJ Oana Silviu în dosarul de executare nr. 487/2014, BEJ Stoica Constantin Gabriela Simona în dosarul de executare nr. 75/2015 asupra cotei deţinute de debitorul Lazia Dorin Mihai, BEJ Stoica Constantin Adrian în dosarul de executare nr. 315/2014, conexat cu în dosarul de executare nr. 344/2014, BEJ Rusu Cătălina în dosarul de executare nr. 134/2015 şi BEJ Vasile Dumitru Gabriel în dosarul de executare nr. 383/2015, 381/2015, 881/2016 asupra cotei deţinute de debitorul Dorin Mihai Lazia, urmând a fi adjudecat liber de sarcini celui care la a treia strigare va oferi cel puţin preţul de pornire.Cei care pretind vreun drept asupra imobilului sunt somaţi să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunile prevăzute de lege. Cei care doresc să cumpere imobilul urmărit sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să depună oferte de cumpărare. Ofertanţii sunt obligaţi, până la termenul stabilit pentru vânzare, să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei, şi anume 28.748,50 de euro.Numele lui Dorin Mihai Lazia apare în mai multe forme radiate: ABN Construcţii Industriale SRL, Corporate United Business SRL, Hidroconsult SRL, Neptun Investment SRL, dar şi în Argos Industrial Construcţii SRL (aflată în reorganizare judiciară, sub incidenţa Legii nr. 85/2014). La rândul său, Lucian Lazia este asociat în firmele radiate: Cris Invest SA, Dobrobas SRL, Smart Job Solutions SA, dar şi în Ecoprefconstruct SRL (sub incidenţa Legii nr. 85/2014, insolvenţă).a luat fiinţă în anul 2014 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 1.000 de lei, integral vărsat, este compus din 100 de părţi sociale. Firma este deţinută de Argos SA, cu 49% din capitalul social, Dorin Mihai Lazia, cu 50% din capitalul social, şi, cu 1% din capitalul social, care este şi administrator special. Bryte Recovery IPURL este administrator judiciar.Argos Industrial Construcţii SRL se ocupă de construcţii hidrotehnice. În anul fiscal 2014, firma cu 71 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 8.505.628 de lei şi un profit de zero lei. În anul fiscal 2015, firma cu 78 de salariaţi a înregistrat o cifră de afaceri de 7.323.999 de lei şi un profit de 46.528 de lei. Situaţia financiară pe anul 2016 arată astfel: zero salariaţi, cifră de afaceri de 2.742.507 lei şi profit de 51.280 de lei.La rândul său,a fost înmatriculată în anul 1991 şi are sediul social în Cernavodă. Capitalul social subscris este de 9.893.359,71 de lei, integral vărsat. Societatea este deţinută de Acţionari Listă. Persoanele fizice împuternicite sunt Lucian Lazia, Dorin Mihai Lazia,şiPotrivit Ministerului Finanţelor Publice, pentru anul fiscal 2015, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 16.595.154 de lei, un profit de 9.448 de lei şi 137 de salariaţi. Pentru anul fiscal 2016, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 7.249.392 de lei, o pierdere de 1.826.017 de lei şi 95 de salariaţi. Totodată, societatea a raportat în anul 2016 o pierdere de 1.826.017 lei. În ceea ce priveşte numărul de angajaţi, acesta a scăzut cu 42 de salariaţi în anul 2016.