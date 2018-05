Un caine si-a impuscat in picior stapanul, in statul Iowa. Cum a fost posibil asa ceva

Richard Remme google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat din statul american Iowa a fost impuscat in picior de propriul sau caine. Animalul de companie a declansat accidental tragaciul unui pistol, in timp ce se juca cu stapanul. Richard Remme, 51 de ani, din Fort Dodge, i-a surprins pe politistii care au intervenit in urma semnalarii incidentului. Le-a povestit cum Balew, cainele sau, a declantat accidental pistolul si l-a impuscat in picior. Vezi si: Sfarsit tragic pentru un barbat de 50 ani! S-a impuscat in cap, intr-o banca, pentru ca nu mai putea sa-si plateasca imprumutul "Stateam pe canapea cu cainele si ne jucam. Eu il impingeam, iar el sarea inapoi la mine in poala. Se pare ca la un moment dat a atins siguranta, iar apoi cand ...