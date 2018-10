Un calator iesean, catre controlor: ''Lasati copiii sa mearga la scoala''

autobuz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putine momente s-a petrecut un incident in autobuzul de pe traseul 5, in statia Tutora. O echipa de controlori care a prins mai multi elevi fara bilete de calatorie a provocat indignarea unui calator. ''Lasati copiii sa mearga la scoala! Toti pensionarii au liber pe transport'', a spus ieseanul. In replica, controlorul i-a sugerat sa se planga la Primaria Iasi. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. incident statia tutora controlori bilete calatorie ...