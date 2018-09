Un camion s-a rasturnat pe DN7, in Hunedoara; traficul rutier se desfasoara cu dificultate

Accident rutier pe DN 2A-judetul Constanta. Doua autoturisme, implicate. Un sofer ranit Un şofer a fost rănit în urma unui accident rutier produs sâmbătă dimineaţă pe DN 2A. Potrivit IPJ Constanţa, la data de 22 septembrie a.c., ora 07.30, un bărbat de 28 ani a condus un autoturism Mercedes, pe DN 22A, dinspre Saraiu către Constanţa, şi ajungând la intersecţie cu D ...

Mutarea razboinica a lui Dragnea in ședința CEx: Toni Grebla, personaj-cheie in Guvern Liviu Dragnea a dat semnalul războiului de viață și pe moarte cu "statul paralel". Pe lângă rezoluțiile informale ale partidului de a accelera reformele din justiție, Dragnea a făcut o propunere surpriză în CEx. Citește mai departe...

In sfarsit, in urmatoarea perioada ar trebui sa se inaugureze cateva tronsoane de autostrada. Iata care Luna aceasta si urmatoarea ar trebui sa avem parte de inaugurarea unor tronsoane de autostrazi. In sfarsit.

Delia, dezvaluiri din perioada in care era eleva. “Nu ma jucam cu fetele!” Afla care era motivul Delia este una dintre cele mai sexy artiste din România. Mulți o consideră o femeie perfectă din toate punctele de vedere. În clipa de față este o vedetă care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Dar cum era Delia în copilărie, mai exact în școală generală? Celebra cântăreață a mărturisit tot! „Acum 25 de […] The post Delia, dezvăluiri din perioada în care era elevă. “Nu mă jucam cu fetele!” Află care era motivul appeared first on Cancan.ro.

Un jurnalist a fost ucis in sudul Mexicului. „Recent, depusese plangeri pentru amenințari!” Un jurnalist al cotidianului El Heraldo de Chiapas a fost asasinat vineri în statul Chiapas din sudul Mexicului, a anunţat angajatorul său, devenind al nouălea reporter ucis în acest an în ţară, relatează AFP. Mario Gomez, 35 de ani, a fost împuşcat la ieşirea din locuinţa sa în jurul orelor 17.00 (22.00 GMT) în localitatea […] The post Un jurnalist a fost ucis în sudul Mexicului. „Recent, depusese plângeri pentru amenințări!” appeared first on Cancan.ro.

Doi raniți grav dupa impactul dintre o mașina și un autotren, in zona Popasului Caprioara, din județul Brașov Două persoane au fost rănite grav în urma unui accident produs sâmbătă dimineața, pe DN11, în zona Popasului Căprioara, din județul Brașov, după ce o mașină și un autotren s-au ciocnit. Potrivit ISU Brașov, în urma impactului dintre autoturism și autotren, două persoane sunt rănite, șoferul mașinii fiind mai grav, încarcerat. Șoferul autoturismului este conștient, […] The post Doi răniți grav după impactul dintre o mașină și un autotren, în zona Popasului Căprioara, din județul Brașov appeared first on Cancan.ro.

Un adolescent a murit dupa ce a cazut in lacul Marina, din Curtea de Argeș! Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit, sâmbătă dimineața, iar sora lui este în stare gravă, după ce băiatul a căzut în lacul Marina din Curtea de Argeș, iar fata ar fi încercat să îl scoată. La spital, cu hipotermie a ajuns și un alt tânăr care a încercat să îi ajute pe […] The post Un adolescent a murit după ce a căzut în lacul Marina, din Curtea de Argeș! appeared first on Cancan.ro.

Constanta: Trei tineri au fost grav raniti, dupa ce masina condusa de unul dintre ei, in varsta de 17 ani, a intrat intr-un copac Trei tineri din judeţul Constanţa au ajuns în stare gravă la spital, după ce maşina în care se aflau, condusă de un tânăr de 17 ani din Cernavodă, a intrat într-un copac. Autoturismul este înmatriculat în Bulgaria şi aparţine părinţilor băiatului. Acesta este cercetat pentru conducerea unui autoveh ...

Avertizare METEO - Cod galben de ceața in doua județe Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineața, atenționare cod galben de ceață pentru două județe din țară, scrie Mediafax.Astfel, potrivit ANM, codul galben de ceață este în vigoare pentru județele Harghita și în Constanța. /* (c)AdOce ...