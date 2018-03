Un cap al Mafiei italiane, isterizat de vecinii romani, a dat foc casei in care locuiau

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un lider al mafiei italiene 'Ndrangheta a fost arestat si acuzat de tentativa de crima pentru ca luna trecuta a dat foc unei case din vecini in care locuiau sase romani, printre care si doi copii. Antonio Labate, in varsta de 68 de ani, liderul unui clan al organizatiei infractionale ‘Ndrangheta, a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a dat foc casei in care se aflau sase romani, sustin surse citate de presa italiana. Potrivit politiei italiene, mafiotul nu a fost niciodata multumit de cei care s-au mutat langa el si i-a amenintat adesea sa se plece. Labate si-a amenintat vecinii ca le va da foc, pe fondul unui scandal izbucnit din cauza aruncarii gunoiului. La 27 februarie, barbatul de 68 de ani a umplut o canist ...