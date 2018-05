Un catel devotat isi apara stapanul chiar si atunci cand e beat! - VIDEO

Catel devotat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cainele este cel mai bun prieten al omului chiar si atunci cand acesta este mort de beat! Gestul de loialitate este confirmat de catelul prezent in imaginile urmatoare, care isi apara cu curaj stapanul, care, cu mintea vraiste de alcoolul consumat, a adormit in mijlocul unei strazi din Columbia. Vezi si: Un caine si-a impuscat in picior stapanul, in statul Iowa. Cum a fost posibil asa ceva Cainele reactioneaza violent si sare sa muste pe oricine incearca sa perturbe somnul stapanului, indiferent daca acesta este un politist sau un om ingrijorat de starea celui adormit. Imaginile surprinse de un trecator au devenit virale pe retelele de socializare. Daca ti-a placut articolul, te ...