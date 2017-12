Un celebru actor o ia la misto pe Gabriela Firea: “Sunteti siguri ca disperata dupa moaste poate produce atata venin? Mie chiar mi-e mila da duamna Gaby! Cenusareasa se transforma in Baba Cloanta”

Firea

Actorul Marius Florea Vizante nu o cruta pe Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, intr-un pamflet scris cu ironie si umor.

Marius Florea Vizante contesta multe dintre masurile si deciziile pe care le-a luat Gabriela Firea de cand a fost votata primar al Bucurestiului. Actorul a scris un pamflet, limbajul folosit fiind intentionat ca al unui analfabet. “Mie mi-e mila da duamna Gaby! Poate gresesc da' io nu creca duamna primar e capabila sa urasca ata da multe lucruri daodata! Io creca e decat o victima la cacotasii din localitate si la toti pesedistii care o pune sa faca prostii la serviciu”, a postat Vizante.

“Sa ma esplicitez: se stie ca femeile are probleme cu actiunile desfasurate in paralel, da?! E, ganditi-va acum la enoriasa cu mileu si bibilouri si imaginati-va ca e decat o biata victima la politica asta perversa!”, a mai scris actorul.

“Adica, chiar credeti ca poate dansa sa aiba pricina deodata si pa uber si pa taxify (io creca nici nu stie cum se scrie!) si pa hastagieni si pa transplanturi si pa trafic si pa hipsterii din capitala? Chiar credeti ca stie matusica cine a fost Jean de la Calvin sau alte statui care le toarna direct in sosea? Sunteti siguri ca disperata dupe moaste poate produce atata venin impotriva la ziaristii care o intreaba da spitale? Suntet incredntati ca, asea sigurica in roz si cu papucei albastrei, nu vrea metrou pana la arioport?!”, a continuat Vizante.

“Io creca nu!!! Io creca sunt mai multi frustrati sub fustele lu Biti. Io creca saracuta, nu mai stie cum sa-si traga poalele in jos, sa nu se vada intrunirea de plangai care o pupa contracost direct in cur! Mie chiar mi-e mila da duamna Gaby! Da' cum ziceam... poate gresesc! P.S. Am scris asea, mai pe sleau, sa pricepe si alegatorii dumea'ei de ce Cenusareasa se transforma in Baba Cloanta”, a incheiat actorul.

