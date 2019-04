Un celebru judecator comenteaza cazul lui Mihai Pleșu - Pentru faptele fiilor/fiicelor nu facem dosar penal parinților

Judecătorul Cristi Danileț susține că părinții nu trebuie să răspundă în numele copiilor, mai ales in contextul in care orice persoană peste 14 ani răspunde singură pentru faptele sale sale penale. Precizarea vine in contextul în care în ultimele zile cazul lui Mihai Pleșu, fiul lui Andrei Pleșu, a fost intens dezbătut in spațiul public.

"Aproape în fiecare săptămână soluționez cauze cu tineri (14-35 ani) cercetați pentru deținere, producere, import, trafic de droguri. Nu m-am gândit niciodată să văd al cui copil e persoana din fața mea. Nici nu m-ar interesa. Aceasta pentru că în România orice persoană peste 14 ani răspunde SINGURĂ de faptele sale penale.

Citeste si Focuri de armă după o tentativă de furt din locuință - Un suspect a reușit să fugă, însă a ajuns la spital împușcat

Așadar, rețineți: pentru faptele fiilor/fiicelor nu facem dosar penal părinților!", a scris judecătorul pe Facebook.

Mihai Pleșu este cercetat sub control judiciar pentur trafic de droguri.