Un cersetor nervos

Un cersetor avea obiceiul, timp de 20 de ani, sa cerseasca in fiecare duminica in fata aceleasi biserici si tot de 20 de ani un om ii dadea in fiecare duminica cate 10.000 lei.

Intr-o duminica cersetorul primeste doar o mie de lei de la barbatul respectiv, la care cersetorul nedumirit il intreaba:

– Timp de 20 de ani mi-ai dat cate 10.000 de lei si acum, dintr-o data imi dai o mie de lei, ce s-a intamplat?

Barbatul:- Pai sa vezi: mi-o intrat baiatul la facultate, are nevoie de multe carti, imi cere bani multi si am hotarat sa fac economi cat se poate.

Cersetorul (foarte nervos):- Pai bine mai omule, tu iti ti baiatul la facultate pe banii mei.

