Un cetatean strain este principalul suspect in cazul femeii care a fost gasita moarta in Sectorul 6, intr-un imobil cuprins de incendiu

„Prințesa Frumuseții”, intalnire de taina cu “Ingerul pazitor” După multe încercări grele pe care viața i le-a scos în cale, în ultimii ani, Bianca Brad, ”Miss Prințesa Frumuseții” din 1991, zâmbește din nou. Omul care a ajutat-o să se ridice de fiecare dată este fratele ei, Marian, care s-a întors special din Germania pentru ea. Primul lucru pe care cei doi l-au făcut […] The post „Prințesa Frumuseții”, întâlnire de taină cu “Îngerul păzitor” appeared first on Cancan.ro.

Ștefan Stan, prima apariție in public cu o femeie, dupa desparțirea de Bianca: “M-ați prins. Este…” CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a anunțat, recent, în exclusivitate, că Ștefan Stan și iubita lui de 18 ani, Bianca, nu mai sunt împreună. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!) La două zile distanță, celebrul artist a fost surprins, în miez de noapte, alături de o tânără. Cei doi au poposit într-o benzinărie, […] The post Ștefan Stan, prima apariție în public cu o femeie, după despărțirea de Bianca: “M-ați prins. Este…” appeared first on Cancan.ro.

Siria și Rusia au reluat bombardamentele in regiunea Idlib Mai mulți localnici și salvatori din regiunea Idlib din Siria au anunțat că Guvernul Sirian a reluat dumincă bombardamentele asupra rebelilor din regiunea nordică, fiind susținuți de autoritățile din Rusia, relatează Reuters.Autoritățile din Damasc au decis reluarea în forță a atacurilor după ce sum ...

Gabriela Firea, despre o posibila intalnire cu George Maior: E o pista falsa Gabriela Firea susține că nu a avut o întâlnire cu George Maior, în contextul în care Liviu Dragnea a spus că tensiunile în PSD au apărut odată cu prezența lui George Maior în România. Firea spune că liderul PSD deturnează atenția de la subiectele importante care vizează partidul."Nu ne-am intalnit ...

Cum a ajuns fumatul sa fie o problema imensa pentru oceanele lumii Poluarea din oceane este o problema care creste pe zi ce trece, iar paiele de plastic, subiect foarte discutat in ultima...

Beneficiile ceaiului de ghimbir sau cum te ajuta "aurul din bucatarie" Ceaiul de ghimbir, consumat cu moderatie, are numeroase beneficii asupra sanatatii noastre, datorita efectelor antioxida...

Remanierea Guvernului va avea loc luna asta. Dragnea: Sunt foarte multumit de Dancila Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, duminica, posibilitatea ca, pana cel tarziu la inceputul lunii octombrie, sa fie facuta o remaniere a Guvernului.

Dragnea: Protestul din 10 august, finanțat din strainatate. Vor ieși curand dovezi Liviu Dragnea a comentat, duminică, la Antena 3, că protestul din 10 august, din Piața Victoriei a fost o tentativă de lovitură de stat, menționând că vor ieși dovezi potrivit cărora protestul din 10 august a fost finanțat “din strainatate”. „Nu putem vorbi de o vină (n.r privind protest ...

Jurata de la Masterchef, petrecere in stil italian de ziua fiului ei Fosta jurată Masterchef Patrizia Paglieri a sărbătorit într-un mod inedit ziua fiului ei, cu o masă în… trei. Și cum altfel decât cu mâncare italiană! Francesco și iubita lui, Andra, au comandat o pizza, la o terasă de lux, în timp ce mama lui s-a bucurat de o porție generoasă de paste, pe care și […] The post Jurata de la Masterchef, petrecere în stil italian de ziua fiului ei appeared first on Cancan.ro.