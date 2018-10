Un cetatean sustine ca in casa lui se afla doua fantome care... fac dragoste

fantome care fac sex google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Ohio un domn sustine ca locuinta lui este bantuita de doua fantome care fac sex. Cand au auzit acest lucru, vanatorii de fantome s-au aratat interesati sa analizeze cazul si sa afle istoria din spatele acestor evenimente cel putin ciudate. "Actul sexual are loc la mine in sufragerie. Femeia poarta tocuri, iar el este foarte pasional. Chiar daca nu va vine sa credeti, asta se intampla: doua fantome fac sex la mine in casa!", a declarat Diane Carlisle, proprietara casei, citata de Huffington Post. David Jones, specialist in domeniul paranormalului, s-a declarat foarte surprins de aceasta descoperire si spera ca imaginile sa fie reale. "Asa ceva nu am mai auzit. Si lucrez de foar ...