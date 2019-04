Un chirurg plastician isi opereaza sotia de 14 ani ca sa o faca „perfecta”. Cum arata femeia

Un chirurg plastician din Miami isi opereaza sotia de 14 ani si, daca e sa ne luam dupa fotografii, rezultatele sunt de-a dreptul incredibile.



Anna are 43 de ani si este sotia unui cunoscut chirurg plastician din Miami, Phillip Craft si, de 14 ani, este si cel mai important model al muncii acestuia. Desi la inceput nu a vrut sa auda de operatii estetice, dupa nasterea celui de-al doilea copil al cuplului, Anna Craft a apelat la sotul sau si acesta spune ca rezultatul ii face pe toti cei de pe plaja sa intoarca capul dupa sotia sa, dar, mai important, spune medicul, i-a redat increderea in sine, scrie US Magazine.

Cei doi sunt casatoriti de 21 de ani si lucreaza impreuna, femeia fiind si cea care manageriaza cabinetul acestuia.

