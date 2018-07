Un cioban din Galati are o datorie la ANAF de doua ori mai mare decat bugetul comunei in care locuieste

Cioban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ciobanul galatean din comuna Ghidigeni apare intr-un top al marilor datornici avand de plata 11.547.199 de lei la bugetul de stat si 852.215 de lei la bugetul asigurarilor de sanatate, la nivel national fiind pe locul 7 in topul restantierilor la stat. O escrocherie l-a facut pe galatean sa ajunga in topul datornicilor la ANAF. Ciobanul a fost convins de un consatean, in anul 2013, sa deschida o firma pe numele sau si dupa ce a semnat actele, galateanul a devenit proprietarul unei societati al carei obiect de activitate era comertul cu animale. Cei care controlau activitatea firmei, se pare ca fara ca proprietarul din acte sa stie, nu au platit taxele si impozitele catre stat si datoriile au crescut foarte mu ...