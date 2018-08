Un client de la supermarketul Profi din Nicolina a fost injurat de angajati: "Ce mai vrea si boul asta?". Ieseanul ameninta cu Politia si Protectia Consumatorului - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • "Ce mai vrea si boul asta?", a fost reactia unei casierite din magazinul Profi • Ieseanul s-a simtit lezat de iesirea angajatei • "Un alt angajat m-a amenintat, m-a injurat si m-a invitat la o partida de box. Eram cu fetita de un an in brate. Am iesit afara si am lasat-o sotiei. Am intrebat sefa de magazin, care a spus ca nu are ce face, deoarece angajatii sunt traseisti si nu stau mai mult de o luna", povesteste Adi Sergiu • Reprezentantii magazinului Profi neaga ca ar fi existat acest incident • "Nu cred ca s-a intamplat asa ceva. Sunt angajati care au in jur de 19 ani. Nu stiu ce sa zic", a spus Razvan, seful de magazin • La nivel national, firma care administreaza l ...