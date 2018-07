Un concediu fara griji incepe cu plata rovinietei. Vezi modalitatile de achitare si verificare

rovinieta 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avand in vedere ca ne aflam in plina perioada a concediilor, DRDP Iasi reaminteste conducatorilor auto obligativitatea achitarii tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta) inainte de plecarea in calatorii, potrivit legislatiei in vigoare. In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15, din 24 ianuarie 2002, tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania se achita in functie de tipul vehiculului si se aplica in mod nediscriminatoriu utilizatorilor romani si straini pentru toate vehiculele inmatriculate care utilizeaza reteaua de drumuri nationale din Romania pe parcursul unei perioade de timp date. Responsabilitatea achitari ...