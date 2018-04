Un consilier de la Casa Alba sustine ca nu exista confuzie privind sanctiunile impotriva Rusiei

Larry Kudlow google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Larry Kudlow, consilier economic la Casa Alba, sustine ca nu exista nicio confuzie in administratia americana privind sanctiunile impotriva Rusiei, informeaza Reuters. Kudlow a reamintit ca Statele Unite au adoptat deja astfel de sanctiuni si a afirmat ca in prezent la Washington se analizeaza noi masuri. Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a declarat duminica ca secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, urma sa prezinte luni alte sanctiuni. Vezi si: Rusia se pregateste sa riposteze si sa adopte sanctiuni impotriva SUA Luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, nu a confirmat anuntul ambasadoarei. "Avem in vedere impunerea de noi sanctiuni Rusiei si o decizie in acest sens va f ...