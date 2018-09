Un consilier județean PNL face bani din „dezlegari de vraji și blesteme”. FOTO

Un consilier județean PNL din Galați, de profesie psiholog, se ocupă cu „dezlegari de toate problemele știute sau neștiute (vrăji, farmece, blesteme etc)”. Este propria descriere care apare pe blogul personal al consilierului județean PNL din Galați Ion Ștefan. Mai exact, consilierul se descrie ca fiind „Psiholog,Consilier Creștin-Ortodox,Terapeut Crestin -Ortodox,Terapeut Vindecare Reconectivă si Reconectare (gradul The post Un consilier județean PNL face bani din „dezlegări de vrăji și blesteme”. FOTO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.