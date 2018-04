Un consultant politic face PRAF vizita lui Dragnea și Dancila in Israel și lanseaza o ipoteza exploziva: 'Netanyahu e un lider extrem de dibaci'

Consultantul politic Cozmin Gușă a declarat la Realitatea TV că vizita lui Dragnea și Dăncilă nu s-a văzut în presa din Israel. Acesta a mai declarat că Benjamin Netanyahu este un lider foarte abil și a știut cum să folosească vizita celor doi români.

Întrebat cum s-a văzut vizita lui Dragnea și Dăncilă în presa din Israel, Gușă a spus:

”Nu vreau să fiu nedrept, dar în mass-media, cât am apucat eu să citesc, nu s-a văzut deloc, nu trebuie să fim nedrepți, poate nu a fost considerată o vizită importantă. Bibi Netanyahu are foarte multe întâlniri, pot să vă spun că m-am întâlnit la Centru de Evenimente și la Sala Polivalentă cu alte două personalități care au avut ieri întâlniri cu Netanyahu, separat. Deci alte două întâlniri în agenda zilei. Nu trebuie să considerăm că vizita lui Dragnea sau Dăncilă a fost vreun eveniment pentru Netanyahu. Iar Netanyahu care are probleme mult mai grave decât are Trump este obligat să joace foarte mult din puncte de vedere mediatic. Iar acest subiect al mutării ambasadei, în care niște guguștiuci în politică externă, Dragnea și Dăncilă, hai să îl pun și pe Meleșcanu, lui i-a picat bine, pentru că România este, din punct de vedere al Israelului, țară NATO, țară UE, dublă fronieră. Dar el s-a văzut cu o doamnă de condiție intelectuală foate modestă și cu un baron șef total dezalfabetizat” a mai spus Gușă.

Acesta a mai declarat că este greu de înțeles cum Klaus Iohannis a putut fi catalogat drept antisemit, în urma declarațiilor susținute joi: ”Este ceva ce greu îmi închipuiam să ajungă, un tip atât de civilizat și politicos ca Iohannis, altele sunt păcatele lui, să fie judecat ca antisemit”.

Cozmin Gușă a mai spus că vizita nu a existat pentru evrei, iar dacă ar fi fost cu totul altă țară, sigur că ar fi fost marcantă:

”În concluzie, vizita lui Dragnea și Dăncilă nu a existat pentru evrei. Sau dacă a fost, a fost mult mai puțin importantă și este normal să fie așa. Netanyahu e un lider extrem de dibaci, el știe să folosească pe cei doi români care au fost aici. Dacă ar fi fost cu totul altă țară sigur că ar fi fost marcantă, e vorba de prim-ministru în funcție și seful majorității parlamentare”, a mai spus Gușă.

În final, consultantul a mai punctat că este o vizită din care românii nu câștigă nimic, iar Benjamin Netanyahu nu este un actor politic de calibrul lui Donald Trump, Angela Merkel sau Vladimir Putin.