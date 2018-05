Un copil a murit electrocutat in Botosani pe un camp pe care se juca. A fost gasit carbonizat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un copil in varsta de zece ani a murit luni seara, dupa ce s-a electrocutat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, baietelul juca fotbal pe un teren de la marginea localitatii Radenii Noi, din comuna Frumusica, iar la un moment dat a ajuns in zona in care se afla amplasat un panou electric. Copilul a decedat pe loc, fiind gasit carbonizat. CITESTE SI: O noua crima socheaza Romania! Fetita de 5 ani, violata si ucisa cu salbaticie O crima care intrece imaginatia oricui a avut loc luni in Baia Mare. O fetita de cinci ani disparuta ieri de acasa a fost gasita moarta. Copila a fost batjocorita si ucisa cu salbati ...