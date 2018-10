Un copil de 10 ani din Iasi a fost dat disparut! L-ati vazut?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un minor, in varsta de 10 de ani, din municipiul Iasi, judetul Iasi, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. In caz ca puteti ajuta la gasirea acestuia, nu ezitati sa sunati la 112 sau sa sesizati cea mai apropiata sectie de politie! La data de 10 octombrie, DORU ADRIAN - DENIS, in varsta de 10 de ani, la finalizarea orelor de curs, a plecat de la scoala, din localitatea Miroslava, si nu a mai revenit acasa. La momentul disparitiei, acesta purta un costum din stofa, de culoare neagra, pantalon si sacou, camasa alba si pantofi negri. Acesta avea un ghiozdan – rucsac, de culoare negru cu visiniu si inscrisul “Barcelona”. Semnalmente: inaltime aproximativa 1,45 m, par saten, ochii caprui, iar la palma ...