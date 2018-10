Un copil de 16 ani si-a rapit sora in varsta de 9 ani si i-a cerut mamei recompensa in schimbul ei. Unde o tinea si cine l-a ajutat

rapire chisinau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Baiatul in varsta de 16 ani si-a rapit sora in varsta de 9 ani, iar complice i-a fost un alt adolescent, un amic de aceeasi varsta. Un adolescent din Chisinau risca ani grei de inchisoare, dupa ce si-a rapit propria sora si i-a cerut mamei sale recompensa in schimbul acesteia. Baiatul in varsta de 16 ani si-a rapit sora in varsta de 9 ani, iar complice i-a fost un alt adolescent, un amic de aceeasi varsta. Acestia i-au trimis femeii un mesaj anonim si ii cereau 3.500 de euro in schimbul fetitei. Fetita a disparut pe data de 10 octombrie, iar oamenii legii au retinut doi suspecti, unul dintre fiind chiar fratele fetitei, scriu cei de la Cotidianul. El este romanul arestat in Italia! Este un violator in ...