Un copil de 2 ani a cazut de la etajul 6 al unui bloc, in Bucuresti! Starea micutului

Un copil de aproape 2 ani a cazut de la etajul 6 al unui imobil din sectorul 3 al Capitalei. La fata locului s-au deplasat de urgenta echipaje de salvatori si politisti ai Sectiei 13. Copilul a fost transportat la spital, pentru ingrijiri medicale. Se pare ca impactul cu solul a fost atenuat de crengile unor copaci. Sectia 13 Politie efectueaza cercetari pentru a stabili in ce context s a produs acest eveniment, urmand ca in functie de rezultat sa fie aplicate masuri in conformitate cu legea, potrivit Observator.