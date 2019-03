Un copil de 7 ani i-a trimis o scrisoare in Rai tatalui sau. Ce raspuns emotionant a primit de la Posta

Copil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un baietel in varsta de sapte ani a impresionat o lume intreaga. Pustiul care si-a pierdut taticul a decis sa ii trimita o scrisoare in Rai, insa nimeni nu se astepta ca acesta sa primeasca si un raspuns. Jase Hyndman din Marea Britanie a decis sa ii trimita tatalui sau o felicitare. Pe plic nu era trecuta nicio adresa, ci doar cateva cuvinte ale baietelului: „Domnule postas, poti sa-i duci asta lui tati in Rai, de ziua lui?”. Impresionat de gestul baietelului, Sean Miligan (managerul companiei) i-a raspuns personal lui Jase: „In timpul expedierii scrisorii tale, am devenit constienti de cateva pericole. Asa ca am vrut sa profit de aceasta ocazie si sa-ti spun cum am reusit sa ducem cu succe ...