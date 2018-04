Un copil s-a spanzurat in Prahova! Nu a mai putut suporta gandul ca ''mama e plecata pentru a-mi face un viitor''

Copil care plange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fata de 14 ani s-a spanzurat in Prahova! Pustoaica ducea dorul mamei plecate in Spania. O tragedie care aduce din nou in discutie drama copiilor care sunt nevoiti, din diferite motive, sa creasca departe cei care le-au dat viata. Despre pustoaica de 14 ani, eleva la scoala din comuna Magureni, judetul Prahova, oamenii par sa aiba numai cuvinte de bine. Chiar si despre familia acesteia, care nu a avut niciodata probleme. De nici un fel! Cel putin asa sustin autoritatile. Fata ducea dorul mamei care muncea in Spania Saptamana trecuta, joi mai exact, fata in varsta de 14 ani care locuia cu tatal sau si cu iubita acestuia parea abatuta. Ii era dor de mama plecata in Spania si, nu de putine ori, le s ...