Un corp al Universitatii Tehnice, iluminat in albastru in cadrul unei campanii de constientizare a autismului

In noaptea dintre 2 – 3 aprilie 2019, sediul Departamentului de Masini Unelte si Scule (MUS) de la Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI), a fost iluminat in culoarea albastru, cu ocazia Zilei Internationale pentru Constientizarea Autismului, intr-o campanie coordonata de Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania – Filiala Iasi (ANCAAR). A fost ales corpul Departamentului MUS, iluminat intre 8 seara si 6 dimineata, pentru ca are deja elemente decorative albastre si este un turn vizibil de sapte etaje. In Studioul BZI LIVE s-a dialogat despre unul dintre cele mai ca ...