Un cosmar pentru turistii veniti la Bran: Drumul de la Brasov e rupt si plin de semafoare. Se va repara abia la anul. Daca nu ploua!

Pe turistii care vor circula, in aceasta vara, pe DN 73, spre Brasov sau Rasnov ii asteapta zile grele. Drumul este deja de ani buni intr-o stare deplorabila, iar reabilitarea lui continua sa bata pasul pe loc. Din pacate, in aceste conditii, s-ar putea ca si la anul pe vremea asta in zona sa se circule in conditii la fel de grele.