Un criminal in serie a fost prins dupa 40 de ani! Ce au descoperit politistii despre meseria lui

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un fost politist retras a fost arestat si acuzat de opt crime atribuite celui cunoscut drept „Ucigasul din Golden State”, un criminal in serie care a fost responsabil de zeci de violuri si de ucideri care a terorizat parti din California in anii 1970 si 1980, au afirmat autoritatile miercuri. Suspectul a fost indicat drept Joseph James DeAngelo, in varsta de 72 de ani. Dupa mai multe potriviri ADN, barbatul a fost arestat. Totul se petrece la doua luni dupa ce autoritatilor le-a atras atentia un bestseller numit „O sa ma intorc in intuneric”. Seriful din Sacramento County, Scott Jones, a recunoscut ca acea carte a ajutat la prinderea criminalului. Insa a spus ca nicio informatie care a fost „extra ...