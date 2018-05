Un cunoscut criminalist a analizat profilul lui Bogdan Ionel! Teoria lui schimba tot ce stiam despre crima din Botosani: „Nu el s-ar putea sa fie autorul, ci ea”

Mihai Untaru, un cunoscut criminalist, scoate la lumina o noua teorie in cazul crimei din Botosani. Dupa ce a analizat profilul lui Bogdan Ionel, tanarul fotograf de doar 17 ani care a omorat-o pe Petronela cu peste 30 de lovituri de cutit, criminalistul Mihai Untaru a tras o concluzie socanta.

„M-am uitat pe profilul lui de Facebook si arata un copil bulversat, nu prea sigur pe el, dar cu o iubire patimasa pentru prietena lui. Banuiala ca ea e autoarea, pe care toate comentariile din ultima perioada o acuza, ba mai mult, chiar si o fosta colega a ei face o asemenea afirmatie, arata o alta fata a cazului”, a spus criminalistul Mihai Untaru.

”Lejeritatea si calmul cu care el ar fi parasit locul faptei, faptul ca nu s-a speriat, ca au fost totusi 30 de lovituri de cutit, nu prea se justifica. Ar fi o explicatie in care crima nu ar fi fost facuta de el, dar el ar fi cel care, foarte lucid, si-ar asuma responsabilitatea. Am vazut niste fotografii care ar vrea sa arate o situatie certa. El cu prietena lui si-ar fi facut fotografii dupa ce a fost omorata Petronela. El, pentru prietena lui, chiar ar face orice.” a mai afirmat Mihai Untaru.

„Ideea de a face o sedinta foto in padure cu un cutit la tine… In asemenea situatii, se retine ca actul ar fi fost premeditat. Chiar nu ai nevoie de un cutit in padure ca sa faci niste sedinte foto. Prietena lui are foarte multe lucruri de lamurit in fata cercetarii penale (…) Aceasta fata… nu ar fi exclus sa aiba legatura cu evenimentul” a mai precizat Mihai Untaru.

”Mi s-a parut foarte ciudata duritatea evenimentului care nu putea fi provocat de afirmatia lui ca i-ar fi jignit prietena si asta ar fi dus la valul de ura transformat in 30 de lovituri de cutit, val de ura contrar momentului de dupa in care lejer a chemat un taxi, s-a dus acasa, a asteptat politia. Daca a fost atat de calm, de ce nu s-a dus direct la politie? Sunt semne de intrebare. El n-a intrat in stare de colaps, nici de stres. Si-a lasat contul deschis, unde unii il injura, altii il ameninta. Isi asuma foarte mult copilul acesta. Ce ridica semne de intrebare este prietenia cu aceasta fata. Nu stiu daca posesivitatea lui s-a transformat in ura sau intr-un act paternal de acoperire a faptei ei si atunci, nu el s-ar putea sa fie autorul, ci ea.” a incheiat Mihai Untaru.

