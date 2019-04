Un cunoscut DEPUTAT ALDE, ATAC la liderii PNL și USR: Se fac preș in fata sistemului!

Andrei Gerea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul ALDE Andrei Gerea sustine, pe pagina sa de , ca liderii PNL si USR nu au nicio reactie cu privire la procurorul general Augustin Lazar. ”De cateva zile tot asistam la dezvaluiri de-a dreptul socante despre activitatea procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, din perioada comunista. A aflat o tara intreaga cum Augustin Lazar a condus in anii '80 comisii de eliberare conditionata din penitenciare, comisii care au refuzat, in mod repetat, eliberarea conditionata a disidentului Iulius Filip. Augustin Lazar nu a negat in tot acest timp acuzatiile care i se aduc, ci doar a incercat sa isi diminueze rolul pe care l-a avut. PROTEST la Cotroceni. Se cere REVOCAREA lui Augustin L ...