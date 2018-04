Un cunoscut deputat PNL este implicat intr-un scandal imens! Acuzatii foarte grave 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Organismul independent de ancheta asupra acuzatiilor de coruptie in cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei si-a prezentat raportul intocmit dupa verificarile efectuate pe parcursul unui an, cu referire la situatia raportorilor APCE in Azerbaidjan. In documentul de 200 de pagini este mentionat si deputatul PNL Cezar Preda, care a fost raportor al APCE in Azerbaidjian si care ar fi avut un comportament neadecvat. Martorii audiati de organismul independent de ancheta au formulat acuzatii grave la adresa parlamentarului roman. "Dl. Cezar Florin Preda a incalcat paragrafele 1.1.3 si 2.1 din Codul de Conduita al raportorilor Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei si Codul de Conduita al Comitetului de Monitoriz ...