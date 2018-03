Un cunoscut filosof reactioneaza dur dupa congresul PSD: ''Am ras. Am stors si multe lamai. La socoteala de pe urma, nu servitutea veteranilor este descurajanta, ci... ''

Filosoful Mihai Sora google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Filosoful Mihai Sora scrie pe pagina sa de despre Congresul PSD, comentand ca, la socoteala de pe urma, nu servitutea veteranilor este descurajanta, ci zelul, ardoarea celor tineri, iresponsabili. ”Am ras. Am stors si multe lamai. La socoteala de pe urma, nu servitutea veteranilor este descurajanta, ci zelul, ardoarea celor tineri, iresponsabili”, scrie Sora, potrivit News.ro. Filosoful apreciaza ca ”centurionii uzati – cu pieptul plin de medalii si sabiile boante – sunt doar ridicoli”. ”Dar fanatismul vigurosilor soldati, abia iviti in partid, este mai de temut. Credulitatea lor va fi greu, foarte greu de combatut. Pentru ca, in pestera numita Sala ...