Un cunoscut medic iesean a fost plasat sub control judiciar! Ar fi luat 13 mite

Eugen Bitere Prin rechizitoriul din data de 21.03.2018 Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a dispus trimiterea in judecata sub control judiciar a inculpatului Bitere Eugen Valentin pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata fapta prevazuta si pedepsita de art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (11 acte materiale), constand in aceea ca, in calitate de medic primar chirurgie cardiovasculara in cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. I.M. Georgescu" din Iasi, in perioada octombrie 2016 – iunie 2017, la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, in vederea indeplinirii atributiilor de serviciu sau c ...