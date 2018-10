În această dimineaţă, prof. dr.a incetat din viata la Institutul Regional de Oncologie Iasi. Personalitate marcantă a medicinei romanesti, prof.univ.dr. Marin Burlea impresiona prin CV-ul cu grija completat in ani de cariera, dar, mai ales, prin bunatatea si generozitatea de care a dat dovada dintotdeauna, inclusiv atunci cand, in urma cu ceva timp, dezinteresat si doar pentru ca umanitatea i-o cerea, a acceptat sa faca naveta Iasi – Tulcea pentru a se ingriji de copiii bolnavi care au ramas fara medic pediatru in oras, scrie bzi.ro „Din nefericire, medicii nu sunt motivati sa ramana in Romania. Aproape 25 000 de medici sunt plecati peste granite. Poate nu ne dam seama, dar e un fapt ingrijorator!”, declara la acel moment prof. univ. dr. Marin Burlea.