Un cunoscut om de afaceri a ajuns la sediul Parchetului General! Este audiat in dosarul in care este vizat procurorul Mircea Negulescu

Omul de afaceri Razvan Alexe s-a prezentat miercuri la sediul Parchetului General pentru a fi audiat intr-un dosar deschis pe numele lui Mircea Negulescu, precizand ca a fost chemat in calitate de martor. El a mai declarat ca Negulescu se credea intangibil si se lauda ca este „copilul" lui Kovesi. „Am venit in dosarul instrumentat de doamna procuror Grosu, o plangere penala facuta de Vlad Cosma impotriva domnului Negulescu, nu stiu si daca al domnului Onea. Nu stiu exact cu ce ma vizeaza, am venit in calitate de martor, am venit cu avocatul sa vad despre ce este vorba. Ce mai poate face domnul negulescu dupa ce a facut ceea ce a facut, ca a terorizat familia Cosma ca ne-a terorizat ...