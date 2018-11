Un cunoscut om de afaceri din Iasi a fost condamnat la pachet cu notarul si avocatul sau intr-un dosar de coruptie! Decizia de ieri este definitiva!

Bogdan Cihodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Bogdan Cihodaru, unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Iasi, a fost condamnat ieri la o pedeapsa definitiva de trei ani de inchisoare • A tras dupa el mai multi oameni care au incercat sa-l ajute sa intabuleze in mod ilegal peste 40 de hectare de teren situat in zona Copou • Notarita Ioana Necula a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare • Avocata Otilia Barnaz a primit un an si trei luni de inchisoare in acelasi dosar • Avocatul Calin Safta Romano a fost gasit nevinovat alaturi de fosta sotie a lui Cihodaru Dosarul in care omul de afaceri iesean Bogdan Cihodaru a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ...