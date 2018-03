Un cunoscut ziar din Germania: Lipsa lui Klaus Iohannis seamana cu o demisie

Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cunoscut ziar din Germania realizeaza o analiza la sange a evenimentelor de ieri din Parlament. Declaratia Parlamentului, adoptata ieri prin vot, afirma, conform celor ce la Deutsche Welle, disponibilitatea Romaniei de a raspunde ”oricarei manifestari organice de unificare din partea cetatenilor Republicii Moldova”. Este in mod categoric un pas in plus fata de toate declaratiile politice si deciziile partiale care au fost luate pana acum, ca de pilda condamnarea Pactului Ribbentrop-Molotov de catre Parlamentul de la Bucuresti in 1991. Ca act votat cu larga majoritate (au fost 19 abtineri si niciun vot impotriva), documentul de ieri obliga. Discursul presedintelui Senatului, ...