Un DEPUTAT a depus un DENUNȚ privind violențele de la protestul din 10 august: Atacul jandarmilor a fost o combinație de ticaloșie premeditata și incompetența

Deputatul Emanuel Ungureanu s-a prezentat, joi, la sediul Parchetului General, pentru a depune un denunț în care sunt vizate mai multe instituții ce, potrivit acestuia, se află în spatele violențelor de la protestul din 10 august, adăugând, totodată, că jandarmii și-au depășit atribuțiile, potrivit Mediafax.

"Atacul jandarmilor a fost o combinație de ticăloșie premeditată și incompetență. Cu acest telefon mobil eu am filmat scenele din zona Muzeului Antipa, acolo am fost gazat. (...) În zona Antipa a fost o zonă liniștită. Jandarmii călare și cei cu câini agresivi au venit să instige. (...) Atacul a fost premeditat, acele gaze au fost date să aibă efecte de iritare, iar jandarmii nu numai că și-au depășit atribuțiile de serviciu, dar oameni de vârsta noastră au atacat tineri. (...) Am văzut că s-a ajuns abia la 400 de plângeri și știu că sunt peste 500 de oameni afectați de gaze. Cunosc un tânăr din București cu o rană îngrozitoare și nu a reușit încă să meargă la INML", a declarat Emanuel Ungureanu, la sediul Parchetului General.

Deputatul a mai spus că le va prezenta procurorilor înregistrări video pentru a demonstra că jandarmii au intervenit într-un mod abuziv la mitingul din 10 august.

"După ce s-a dat cu gaz iritant, s-a dat cu apă și dacă întrebați un dermatolog, orice specialist: efectul este dublat. Eu am venit cu probe video am filmat momentul în care jandarmii întră călare la intimidare într-o zonă cu copii, cu oamenii pașnici. Vreau să îmi explice Jandarmeria cine sunt huliganii din zona Antipa, care a fost mioivul pentru care au intat în această zona pașnică. Denunțul vizează mai multe instituții. Mă interesează să știm cine a fost în spatele acestui plan diabolic. Acolo puteau să moară oameni. (...) Jandarmii au alergat oameni pe stradă până la ora 1 noaptea. Dacă la Mineriadă nu exista tehnică, acum cu această tehnică românii au putut să arate cât de sălbatic se manifestă regimul lui Dragnea. (...) De ce doamna Dan vine la raport cu ceva secret? Ce este secret când totul s-a întâmplat sub ochii lumii?", a mai spus Emanuel Ungureanu.

Procurorii au anunțat, marți, 386 de plângeri depuse de protestatari împotriva jandarmilor, informează Parchetul General, care mai precizează că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au fost deschise, în urma violenţelor de la protestul din 10 august, 22 de dosare penale.