Un deputat de extrema dreapta din Bundestag este acuzat ca ar fi agent rus

Un deputat din Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta), Markus Frohnmaier, in varsta de 28 de ani, ales in Bade-Wurtemberg in septembrie 2017 in Bundestag (Camera inferioara a Parlamentului german), ar actiona in favoarea intereselor ruse, dezvaluie patru mari publicatii europene intr-o ancheta jurnalistica, relateaza AFP.