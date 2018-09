Un diplomat american ucis in Madagascar

Madagascar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un diplomat american aflat in post, in Madagascar, a fost gasit mort, Duminica, in locuinta lui din Antananarivo - capitala tarii. Jandarmeria a informat ca diplomatul american ar fi fost ucis de un barbat care se afla acum in spatele gratiilor. "Duminica, catre ora locala 01:00, s-a primit un apel din partea vecinilor diplomatului american si de catre agentii de securitate privati catre patrula de noapte a Jandarmeriei. Aceasta l-a gasit pe diplomat mort in apartamentul lui, a informat commandantul Herilalatiana Andrianarisaona, a mai spus purtatorul de cuvant al Jandarmeriei. Echipele de salvare venite la locul tragediei au constatat decesul acestuia. Vezi si: Accident mortal la Iasi! ...