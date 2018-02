Un dosar instrumentat de catre DNA Constanta, la rejudecare doar cu privire la actiunea civila

Judecătorii de la Curtea de Apel Constanţa au decis, ieri, rejudecarea unui dosar de către Tribunalul Tulcea numai cu privire la acţiunea civilă. Cauza a fost instrumentată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa.Inculpaţii sunt, suspectat de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi instigare la fals intelectual în formă continuată, şi, bănuit de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi de complicitate la instigare la fals intelectual în formă continuată.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, „în cursul anului 2012-2016, inculpatul Radu Alexandru, în calitate de asociat unic în cadrul «PFA Radu Alexandru Agricultură», beneficiind de ajutorul celuilalt inculpat, a depus cu rea-credinţă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) mai multe documente ce conţineau aspecte necorespunzătoare adevărului, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, pentru o suprafaţă de teren de 6,4 ha pe care nu o deţinea în realitate“.„Prin acţiunile sale, inculpatul a obţinut pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare de 499.710 lei. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 130.917 lei. În cauză, procurorii au dispus măsura asigurătoare a sechestrului asupra mai multor terenuri ce aparţin inculpatului“, conform DNA.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea, instanţă care a decis condamnarea lui Alexandru Radu la un an şi 11 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere.Asta în timp cea primit tot un an şi 11 luni de închisoare cu suspendare.