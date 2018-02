Un elev agramat, din Gorj, s-a adresat ISU: 'Domne dar la noi de ce nu se inchid scolile? Alti stau acasa. Faceti ceva urgent!'

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatie extrem de amuzanta in Gorj, unde un elev de 14 ani s-a adresat celor de la ISU cerandu-le sa inchida scolile si in judet. Reprezentantii ISU i-au raspuns baiatului, explicandu-i cat de importanta este educatia pe care o primeste la scoala, dar si ca decizia de inchidere a unitatilor de invatamant nu le apartine. ”Domne dar la noi de ce nu se inchid scoile ca la noi este zapada pana in gat si alti stau acasa? Faceti ceva urgent!”, a scris elevul, asa cum stie el, agramat. ”Educatia este cea mai puternica arma care iti poate aduce realizari in viata! Aseara, in jurul orei 22:20, am fost abordat de catre un tanar domn de vreo 14 anisori, care dupa modul de adresare “Domne” este foarte pasio ...