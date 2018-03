Un elev din Gorj, mesaj emoționant in Parlamentul European

Europarlamentarul Laurențiu Rebega a demarat ieri în Parlamentul European campania prin care citește în fața plenului mesajele trimise de români. Primul mesaj a fost preluat de la un elev din Gorj, Florin Coman. ”Dragi prieteni, am prezentat ieri, în fața plenului Parlamentului, o problemă sesizată de un tânăr din România, de un cetățean european. Nu trebuie să ne gândim că există probleme mici. Uniunea Europeană nu trebuie să fie un club al elitelor, ci trebuie să fie un forum al cetățenilor. Această intervenție face parte din campania #PEcuvantulmeu și #REdamvorBEiGArantia. Am convingerea că în acest fel, Parlamentul și, în general, instituțiile europene pot fi întoarse din nou cu fața către cetățeni”, a anunțat Laurențiu Rebega pe pagina sa de socializare.

Iată și mesajul elevului gorjean cititde europarlamentarul român în fața plenului de la Strasbourg: ”Toata lumea da vina pe tineri pentru felul in care merge tara. Ni se spune ca suntem lenesi, mileniali, fulgi de zapada, si mai stiu eu cum. Dar e vina noastra ca suntem asa? Nu toti suntem nascutii in familii de elita si nu suntem toti genii. Ce oportunitati ne ofera noua tara? Plecam prin Europa sa facem munca necalificata pentru ca acasa avem numai facultati una si una, dar scoli profesionale ba. Parintii isi imping copiii sa mearga la facultate ca sa fie in randul lumii dar si ei au sanse mari sa ajunga tot la munca de jos. As vrea sa stiu de ce voi, conducatorii tarii si ai Europei, nu recunoasteti lipsurile din educatie si nu le tratati luand in considerare nevoile reale pe care noi le avem”.