Un elev din Medgidia s-a calificat in finala Olimpiadei Geniilor din SUA

Un elev al Liceului "Nicolae Balcescu" din Medgidia a fost invitat la faza finala a Olimpiadei Geniilor, ce se va desfasura in iunie in New York - SUA, in urma rezultatelor obtinute la competitii internationale, in ultima etapa a olimpiadei intrand 30 de finalisti din intreaga lume, a informat, joi, conducerea unitatii de invatamant.