Un elev s-a sinucis dupa ce a fost violat la scoala de o profesoara! A fost gasit fara suflare intr-o masina. „L-a umilit”

Un elev s-a sinucis dupa ce a fost violat la scoala de o profesoara. Baiatul a fost gasit fara suflare intr-un autoturism. Elevul Corbin Madison din Statele Unite ale Americii, in varsta de 18 ani, s-a sinucis la un an dupa ce profesoara care l-a violat a fost arestata si condamnata la inchisoare. Profesoara care l-a violat pe acest elev, Tennille Whitaker, mama a doi copii, acum in varsta de 42 de ani, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare in luna octombrie, fiind acuzata ca a intretinut relatii intime cu patru elevi. Parintii elevilor au intentat un proces in acest caz. Elevul a fost violat de profesoara lui in comitatul Elko din statul american Nevada. El si alti trei elevi au fost abuzati ...