Un faimos chirurg din Romania vine in studioul BZI LIVE. Prof. dr. Eugen Tarcoveanu va spune lucruri pe care nu le-a dezvaluit pana acum

Eugen Tarcoveanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Emisiune memorabila la BZI LIVE. Luni, 19 noiembrie 2018, in studioul BZI LIVE va fi prezent prof. dr. Eugen Tarcoveanu, unul dintre chirurgii de renume ai chirurgiei romanesti. Emisiunea, moderata de Roxana Caraiman, va incepe la ora 13.00. Iesenii si nu numai, au ocazia sa afle, in direct, de la prof. dr. Eugen Tarcoveanu, lucruri extrem de interesante despre aceasta profesie nobila. Faimosul chirurg face parte din categoria medicilor pentru care profesia este sfanta. Nu ratati o emisiune de maxim interes la BZI LIVE. Daca ai intrebari pentru prof. dr. Eugen Tarcoveanu lasa-le aici la rubrica de comentarii sau pe pagina de facebook BZI LIVE si vei primi raspunsurile in direct. Emisiunea va fi ...