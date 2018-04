Un fenomen meteo bizar a luat Romania prin surprindere! Ce spun autoritatile

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nor de praf saharian se afla deasupra Romaniei, din 16 aprilie. Norul imens de praf saharian se afla, incepand de duminica seara (15 aprilie), deasupra Ungariei, iar luni, 16 aprilie a ajuns si in Romania. De altfel, masinile oradenilor sunt deja acoperite cu o pelicula fina de praf, iar potrivit Agentiei Nationale de Meteorologie ungare citate de presa maghiara, fenomenul se va resimti in zona pana in cursul zilei de miercuri, 18 aprilie. Fenomenul se va resimti mai tare in cursul zilei de marti, 17 aprilie, cand concentratia particulelor de praf si nisip saharian va creste in aer, urmand ca miercuri sa se retraga, odata cu intrarea unui front de aer rece care va curata atmosfera. Contactati de eBihoreanul, reprezentantii ...