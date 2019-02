Un film german socheaza aratand ororile comise de un ucigas in serie din anii '70 (Berlinala 2019)

'The Golden Glove', un film german tulburător despre un ucigaş în serie obsedat de femei în cartierul ''roşu'' din Hamburg din anii '70, a avut premiera sâmbătă la Festivalul internaţional de film de la Berlin, fiind unul dintre cele 17 filme aflate în competiţia pentru Ursul de Aur.

Vezi și: Iubitul Elenei Udrea, fotografie SURPRIZĂ din Costa Rica



Regizat de Fatih Akin, filmul spune povestea lui Fritz Honka, un bărbat scund, cu strabism, nas spart şi dinţi stricaţi, care ademenea femei în vârstă, singure, la barul "The Golden Glove", în portul Hamburg, în apartamentul său de la mansardă. Acolo le ucidea şi păstra părţi tăiate din corpurile victimelor, relatează Reuters.



Filmul nu glorifică violenţa, ci explorează umanitatea victimelor şi a ucigaşului, explică regizorul filmului. "Ideea este că fiecare persoană, şi victimele, dar şi ucigaşul, are demnitatea ei. Şi m-am gândit că este o provocare, nu ştiam dacă sunt în stare să-i fac faţă", a declarat Akin într-o conferinţă de presă.



"Nu am vrut să-l justific. Omul este bolnav. Dar am vrut ca publicul să fie cu el în această călătorie'', a adăugat regizorul.



''Când facem un film despre violenţa sexuală, trebuie să o arătăm'', a argumentat Fatih Akin, deoarece aceste scene au şocat în timpul proiecţiilor pentru presă.



"Nu putem vorbi despre ceva fără a arăta ce se întâmplă. Decizia de a arăta violenţa, cum să plasăm camera, a făcut obiectul unor discuţii foarte lungi. Am vorbit despre asta în fiecare zi cu operatorul meu principal", a adăugat el, citat de AFP. "Am vrut cu adevărat să rămân cât mai fidel cărţii şi, din păcate, rezultatul este că nu va fi un film pentru toată lumea", a afirmat el.



Imaginile şocante în care Honka taie cu fierăstrăul corpurile prostituatelor bătrâne şi singure, după ce le-a violat şi le-a omorât, în izbucniri alimentate cu alcool, au fost tulburătoare, dar necesare, a mai spus Akin.



Adaptare a romanului autorului german Heinz Strunk, filmul pătrunde în trecutul lui Honka pe vremea când era un copil din estul Germaniei cu nouă fraţi, un tată alcoolic şi o mamă cu probleme, înainte de a pleca în Hamburg şi a pendula între locurile de muncă.



Honka, interpretat de tânărul actor german Jonas Dassler, a ucis cel puţin patru femei între anii 1970-1975 şi a fost arestat doar din întâmplare după ce apartamentul său a luat foc şi s-au găsit părţi descompuse de trupuri umane.



În timpul filmărilor, un psiholog de sex feminin i-a ajutat pe actori să facă faţă scenelor de viol.