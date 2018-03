Un fost absolvent din Iasi, profesor sarac in Romania, cercetator de succes in Occident: ''Dadeam meditatii pana-mi curgea sangele pe nas''

646x404 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vlad Martinusi a plecat din Romania in 2010, renuntand la postul de asistent la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“ din Iasi. Acum e cercetator in Belgia, la Universitatea din Liege. Vladimir Martinusi, in varsta de 42 de ani, a decis sa plece din tara din 2010, dupa ce a terminat doctoratul la Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi. La momentul respectiv, era asistent universitar, insa perspectivele erau mai degraba sumbre, iar plecarea i-a schimbat viata. „Aveam un salariu de 1.700 de lei, cu tot cu sporul de merit, plus ca toate salariile bugetarilor urmau sa fie reduse cu 25%, deci as fi ramas cu vreo 1.200 de lei net. Il cunoscusem pe celebrul cercetator israelian Pini Gur ...